На Львовщине СБУ задержала на взятке главу объединенной территориальной общины

Во Львовской области на взятке поймали председателя одной из объединенных территориальных общин Самборского района.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

«Чиновник требовал от частного предпринимателя 15 тысяч гривен за содействие в перечислении средств по акту выполненных работ и гарантию заключения новых договоров на ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, коррупционера задержали непосредственно после получения части взятки.

«Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения», - добавили в СБУ.

Напомним, на Одесчине главу сельсовета задержали на взятке более 80 тысяч гривен.