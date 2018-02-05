В Киеве задержали двух пьяных мужчин, которые избили полицейского на станции метро

Двое нетрезвых уроженцев города Прилуки утром в понедельник избили полицейского на станции метро «Арсенальная» Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На сайте полиции говорится, что они хотели попасть в вестибюль станции до ее открытия (5 часов 38 минут). Когда двери все же были открыты, мужчины набросились на полицейского возле касс.

После этого они попытались сбежать, но к полицейскому пришла подмога, и дебоширов доставили в комнату полиции.

Пострадавший сотрудник получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 345 — насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко пообещал, что дебоширы не останутся безнаказанными.

«Информация к размышлению: в прошлом году были зарегистрированы 103 факта угроз или насилия в отношении сотрудников полиции, 51 правонарушитель уже выслушал приговор суда», — заявил он.

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