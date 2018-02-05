«Государство не брало на себя обязательств»: Минфин сообщил о мошенничестве с компенсацией вкладчикам МММ

Министерство финансов Украины предупреждает о мошенничестве с компенсацией за участие в акционерном обществе МММ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в МММ», - говорится в сообщении.

По данным органа, мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию". Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и какой "налог" для этого необходимо оплатить.

Минфин отмечает, что акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

«Государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам МММ, информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой», - добавили в министерстве.

С целью предотвращения мошенничества, в случае поступления в адрес бывших акционеров МММ соответствующих звонков, министерство советует обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, организатор финансовой пирамиды «VikSsi» в Николаеве до сих пор скрывается от следствия – по нему ведут два дела.

Ранее сообщалось о том, как в Николаеве финансовая пирамида «VikSsi» обвалилась в конце ноября - начале декабря 2016 года. Общая суть пирамиды заключалась в следующем: пользователи делали вступительный взнос от 12 долларов до нескольких тысяч долларов. После взноса, каждый день пользователи выполняли ряд задач: просматривали рекламные видеоролики, оставляли комментарии, прочее. За это, каждый месяц 26 числа они получали деньги.

Примечательно, что среди жертв обвала николаевской финансовой пирамиды «VikSsi» оказались даже бывшие сотрудники правоохранительных органов.