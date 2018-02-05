Карьер, за который судят экс-вице-губернатора Николаевщины Романчука, отдали под разработку еще в 2006 году

Разрешение на разработку карьера в Еланецком районе, за которое с директора ООО «ЕЛК-Буд» якобы вымогалась взятка для тогдашнего вице-губернатора Николая Романчука, было выдано еще 10 лет назад другой фирме.

Об этом в ходе судебного заседания в понедельник, 5 февраля, заявила первый заместитель главы Еланецкой районной государственной администрации Ольга Гулина, которую допросили в качестве свидетеля.

По словам Гулиной, именно этим вопросом тогда занимался именно тогдашний еще один замглавы РГА – Олег Зайзбург, который и познакомил ее с директором «ЕЛК-Буд» Максимом Гламаздиным. Сама Ольга Гулина якобы видела директора «ЕЛК-БУД» лишь один раз. Кроме того, как оказалось, именно Гулина дала номер телефона Николая Романчука Гламаздину. При этом она точно не смогла сказать для каких целей сделала это.

Также Ольга Гулина рассказала, что директор «ЕЛК-Буд» подавал им документы и заявлял о разработке карьера в Новониколаевке, а чиновники в свою очередь хотели создать договор социального партнерства, для привлечения инвестиций в регион. По словам свидетеля, Гламаздин обещал по договору предоставить на счет сельсовета в Еланецком районе около двух миллионов гривен.

Позже, как рассказала Ольга Гулина, юристы РГА уточнили, что вопрос о предоставлении разрешения на разработку карьера не в полномочиях сессии Еланецкого районного совета и даже не выносился на рассмотрение местных депутатов. В РГА после этого передали информацию уже Гламаздину и Гулина его уже не больше не видела.

– Мы им дали информацию, что не нужно к нам обращаться, ну и все – больше мы его (Гламаздина, ­- ПН) не видели, – сказала свидетель, пояснив, что направили «ЕЛК-Буд» обращаться со своим вопросом в полномочный орган в Киеве.

При этом Ольга Гулина рассказала, что разрешение на разработку карьера было выдано еще в 2006 году другой фирме, но они там никакой добычи так и не проводили.

– «Ник-Ютас» – давали документы в 2006 году, но они там ничего не делали 10 лет, – рассказала замглавы РГА

Отметим, что это разрешение, по словам Гулиной, действует и сейчас.

Ольга Гулина Судьи Александр Чулуп, Светлана Скрипченко и Владимир Алейников

Прокурор Николай Романчук с адвокатами Викторией Кириной и Сергеем Маркиным

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать.