В Николаеве суд выпустил из СИЗО одесского судью Бурана, стрелявшего в НАБУ при задержании за взятку

Алексей Буран Во вторник, 6 февраля, Заводский районный суд Николаева отпустил из СИЗО под домашний арест одесского судью Алексея Бурана.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, судья был разоблачен при получении полумиллионной взятки. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление работникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, покинул место проведения следственных действий, пользуясь судейской неприкосновенностью. Работники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана 31 марта 2016 года в здании парламента сразу после того как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Алексей Буран Андрей Селихов

На данном этапе суд изучает письменные доказательства по этому уголовному производству. В начале судебного заседания прокурор Специализированной антикорупционной прокуратуры Тарас Щербай ходатайствовал о продлении меры пресечения обвиняемым Андрею Селихову и Алексею Бурану в виде содержания под домашним арестом и под стражей соответственно.

Прокурор отметил, что риски не уменьшились и обвиняемые могут скрываться от следствия, влиять на свидетелей, которых еще не допросили в суде. Кроме того, по словам Щербая, обвиняемый могут создать документы о якобы наличии долга перед ними, чтобы избежать ответственности за взяточничество. Он считает, что в суде уже изучили протоколы вручения денег и ряд других доказательств, что подтверждает позицию органов гособвинения. Кроме того, Щербай подчеркнул тяжесть инкриминируемого преступления.

В свою очередь адвокаты Алексея Бурана, просили избрать их подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. По их словам, у Бурана есть несовершеннолетний ребенок и родители в пожилом возрасте, которые нуждаются в опеке со стороны Алексея Бурана.

Они также отметили, что Буран имеет 27 лет стажа работы судьи и расценивал действия сотрудников НАБУ как незаконное проникновение в дом, поэтому и начал стрельбу. Также они не считают, что вина их подзащитного не доказана, а мера пресечения в виде содержания под стражей слишком строга и за 22 месяца пребывания в СИЗО фактически стала наказанием, которое Буран уже отбывает без решения суда.

Адвокаты обвиняемых Судьи Зинаида Сухаревич, Вячеслав Кузьменко и Андрей Бицюк Прокурор САП Тарас Щербай

Сам Алексей Буран эмоционально высказал суду свою позицию, где отметил, что его ситуацию подали как «рекламный ролик», а на суд давят активисты и СМИ. Далее он уже перешел и до судебной реформы и проблем в государстве.

– Знаете, создается впечатление, что каждый раз приходится повторять одно и тоже. Правда, единственное, что радует – каждый раз судьи меняются. Они слушают очень интересно. Я не позавидую судьям, потому что на них такое давление оказывается со стороны прессы, НАБУ, САП, общественников, активистов. Сейчас об этом много говорят по телевизору. У меня другой информации кроме телевизора нет. Так вот, я смотрю, что в обществе что-то свихнулось. Только посмотришь в стране что показывают, то только убийства, насилования, взрывы и больше ничего нету. Нормального не показывают. И для этой хорошей концепции, которая происходит, что показывают по телевизору, чтобы показать, что наш народ - урод, он не может сам придумать, нужно чтобы нам кто-то советовал, чтобы нам помогали из-за границы, придумали такой вот рекламный ролик про судью Бурана - коррупционера, который взял пистолет и начинал всех стрелять, – сказал Буран.

Адвокат Андрея Селихова в свою очередь просил для своего подзащитного ослабить меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Защитник Селихова подчеркнул, что последний длительное время не нарушал условия домашнего ареста и полностью прислушивался к требованиям суда.

В итоге суд возложил на Алексея Бурана обязанности носить электронное средство контроля; круглосуточно не покидать место жительства; воздержаться от общения с другими обвиняемыми, свидетелями, сотрудниками Малиновского райсуда Одессы и другими имеющими к этому делу отношение лицами; сдать документы, которые разрешают выезд за пределы страны; пребывать по вызову суда.

Относительно обвиняемого в посредничестве Андрея Селихова суд оставил прежнюю меру пресечения – домашний арест.

В комментарии «Преступности.НЕТ» прокурор Тарас Щербай пояснил, что производство уже рассматривается по сути, поэтому это решение суда на данном этапе Специализированная антикорупционная прокуратура не может обжаловать в апелляционной инстанции. Если же Буран нарушит условия домашнего ареста, то прокуратура будет просить ужесточить меру пресечения.