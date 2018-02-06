На Николаевщине в кабинете главы Кривоозерской РГА провели обыск – его подозревают в получении взятки в виде кожаного кресла

Алексей Мирошниченко Во вторник, 6 февраля, сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции провели обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников.

Сам Мирошниченко в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил факт проведения следственных действий и отметил, что оперативниками ничего найдено не было. По его словам, на данный момент он ожидает своего адвоката, чтобы подписать протокол обыска, а сам он ничего противоправного не совершал.

- Обыск проводился без решения суда. Я не нарушал законодательства и не оказывал сопротивление следственным органам. Я сказал, чтобы обыск проводили в присутствии моего адвоката, поскольку он едет ещё из Николаева, - отметил глава РГА.

Также Мирошниченко отметил, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц или соединенное с вымогательством»).

По словам собеседника «Преступности.НЕТ» в Нацполиции, Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА требовали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло. Эти деньги и кресло они вымогали, чтобы предприниматель получил в аренду нужное ему помещение.

В итоге, по словам собеседника, завхоз и глава отдела образования в два транша получили от бизнесмена 9 тысяч гривен и поделили их между собой. Мирошниченко от этой схемы, как утверждает собеседник, получил кожаное кресло - оно ему досталось за подпись под согласованием аренды для бизнесмена. Всех трех подозреваемых задержали в момент получения взятки - у завхоза и начальника отдела образования нашли полученные от предпринимателя деньги, а в кабинете у Мирошниченко - новое кожаное кресло стоимостью примерно 9 тысяч гривен.

В сообщении прокуратуры Николаевской области под названием «За офисное кресло и денежное вознаграждение погорели кривоозерские чиновники» отмечается, что еще продолжаются первоочередные следственные действия.

«Задокументирован факт получения неправомерной выгоды в виде денежных средств и имущества должностными лицами Кривоозерской РГА», - сообщили в прокуратуре.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко высказал свое мнение о задержании Мирошниченко:

Справка

Алексей Мирошниченко, родился 13 марта 1974 г. в Николаеве.

В 1996 году закончил по специальности «Техника и электрофизики высоких напряжений» Николаевский кораблестроительный институт (НУК им. адм. Макарова).

В 1997 году окончил вечернее отделение УГМТУ по специальности «Менеджмент в производственной сфере» с отличием.

В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

2007-2010 гг. - обучение в докторантуре Национального института стратегических исследований при Президенте Украины (г. Киев) по специальности «Экономическая безопасность государства».

1993-1995 гг. работал на должностях коммерческого агента, экономиста и финансового директора.

В 2001 году перешел на постоянную работу в Николаевский государственный университет им Сухомлинского (ныне ННУ имени Василия Сухомлинского) и до 2006 года работал на должностях преподавателя, начальника научно-исследовательского сектора, завкафедры международной экономики, проректора по научно-педагогической и методической работе.

Март-сентябрь 2006 года - доцент НГГУ им. Петра Могилы (ныне ЧГУ имени Петра Могилы).

С сентября 2006 по январь 2007 года - финансовый директор БФ «Ольвиополис».

2010-2012 гг. - директор Николаевского филиала Европейского университета.

С 1 апреля 2015 года занимает должность главы Кривоозерской РГА.

Заместитель председателя Украинской народной партии.