Суд снял судимость с экс-начальника отдела милиции рынка «7 километр», владельца николаевского ресторана «Пекин»

Малиновский районный суд Одессы снял судимость с экс-начальника отдела милиции на одесском рынке «7 километр», владельца николаевского ресторана «Пекин» Сергея Маслова.

Соответствующее решение, которое имеется в распоряжении редакции «Преступности.НЕТ», суд принял 30 января.

Напомним, в ноябре 2010 года Сергей Маслов и еще два сотрудника милиции были задержаны при получении взятки в размере 4400 долларов США. В итоге Малиновский районный суд Одессы приговорил его к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества. Апелляционный суд Одесской области изменил наказание на четыре года лишения свободы. В августе 2013 года Маслов был условно досрочно освобожден.

22 января 2018 года Сергей Маслов подал ходатайство о снятии с него судимости в порядке статьи 538 УПК Украины. Прокурор прокуратуры Одесской области не был против удовлетворения данного ходатайства. В итоге суд принял решение удовлетворить ходатайство Сергея Маслова и снять с него судимость.