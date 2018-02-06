НАБУ показало шикарные дома задержанных экс-руководителй АМПУ

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Национальное антикоррупционное бюро Украины на своей странице в Facebook обнародовало видео задержания 29 января 2018 года 7 бывших и действующий чиновников ГП «Администрация морских портов Украины», которых подозревают в завладении более 247 млн грн госпредприятия.

«В частности, речь идет об экс-главе ГП «АМПУ», экс-первом заместителе председателя и экс-начальнике отдела закупок этого же ГП, а также действующем заместителе начальника Одесского филиала ГП «АМПУ»», — говорится в сообщении.

Видео обнародовали из-за общественного резонанса после задержания экс-главы ГП «АМПУ».

Напомним, НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 миллионов гривен на тендерах по дноуглублению.

Как известно, семеро подозреваемых были задержаны 29 января в порядке ст. 208 УПК, в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве.

Отметим, ранее сообщалось, что в Одессе НАБУ после обысков задержало экс-руководителя АМПУ, которого ранее суд отпустил под залог по другому делу.

Роман Свиридов

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