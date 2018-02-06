Окружению Януковича удалось заработать на Евровидении в Украине, - западные СМИ

Британская компания способствовала окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича в получении прибыли от песенного конкурса Евровидение, который проходил в 2017 году в Киеве.

Об этом говорится в расследовании BBC Украина.

Конгрессно-выставочный центр Парковый в Киеве, в котором происходили вечеринки и мероприятия Евровидение-2017, принадлежит компании, зарегистрированной в английском графстве Хертфордшир.

Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели более 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн или $1,6 млрд).

При этом, украинская фирма, которая владеет зданием Паркового, принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре, которая в свою очередь является партнером двух непрозрачных фирм на острове Невис в Карибском море.

Согласно исследованию Transparency International, один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег.

В основном эти компании имели дело с «грязными деньгами» из России и других бывших советских государств.

Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный вещатель платил владельцам Паркового за проведение мероприятий во время конкурса.

В BBC убеждены, что часть прибыли оказалась в карманах окружения Януковича.

Лицом, осуществляющим контроль над Парковым, в реестре указали украинца Сергея Московского.

Сначала он убеждал, что никогда не слышал о Fineroad Business, однако позже подтвердил, что является главным акционером компании.

При этом, он отказался объяснить, чем занимается компания, в связи с «коммерческой тайной».

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба нашла нарушений на 500 миллионов гривен при организации «Евровидения».