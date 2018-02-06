На Донетчине на пропускном пункте пограничники задержали мужчину, перевозившего партию алкотестеров для боевиков «ДНР»

В Донецкой области на пункте пропуска «Новотроицкое» сотрудники Государственной пограничной службы изъяли алкотестеры для так называемого «министерства внутренних дел ДНР» на сумму 80 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«Сегодня, отрабатывая полученную информацию оперативно-розыскного отдела Донецко-Луганского регионального управления, пограничники Донецкого отряда остановили на КПВВ «Новотроицкое» гражданина Украины. Он направлялся на выезд по маршруту «Мариуполь-Донецк» на автомобиле «Шкода» и пытался провезти в багажном отделении алкотестеры, предназначенные для использования так называемым «МВД ДНР», - говорится в сообщении.

Сумма оценки товара составила более 80 тыс. гривен. Гражданин и товар передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

Напомним, на Донбассе СБУ задержала двух мужчин, пытавшихся перевезти боевикам крупную сумму денег.