Киевский суд приговорил к четырем годам тюрьмы военнослужащего Нацгвардии, шпионившего для спецслужб России

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая работала на спецслужбы Российской Федерации, осужден на 4 года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По материалам военной контрразведки СБ Украины Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признал виновной в государственной измене военнослужащего Нацгвардии. Оперативники спецслужбы установили, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита к родной сестре, проживающей в Москве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Во время вербовки ей провели инструктаж по конспирации, разработали способы передачи информации электронным каналом связи. Также для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.

«Правоохранители задержали техника-оператора в октябре прошлого года. Во время досудебного следствия женщина полностью раскаявшейся в действиях в ущерб национальным интересам Украины и оказала полное содействие следствию», - отметили в СБУ.

Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».