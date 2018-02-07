Часть николаевских «маршрутчиков» собираются бастовать и бить стекла тем водителям, которые их не поддержат

В среду, 7 февраля, в Николаеве водители маршрутных такси № 12, 32, 53, осуществляющих перевозки из Корабельного района, намерены устроить забастовку.

Об этом со ссылкой на одного из водителей на маршруте № 53 сообщает интернет-издание «Корабелов.Инфо».

Основная цель забастовки - добиться повышения цены на проезд.

– Водители основных маршрутов с Корабельного района (12, 53, 32 и другие) собрались сегодня и решили, что завтра у нас забастовка. Топливо подорожало, мы не можем его окупить. Сколько может горисполком обещать нас услышать? Казакова не хочет поднимать цену на проезд в Николаеве? Так она очень пожалеет об этом. Завтра (7 февраля) с шести часов утра и целый день мы не работаем. А кто поедет – тому бастующие водители будут бить стекла. А как по-другому добиться? Маршрут №1 собирается работать. Но посмотрим, насколько их хватит… – рассказал Сергей.

На вопрос, почему бы им не решать проблему цивилизованным путем, водители, придерживающиеся идеи битья стекол своим коллегам, не поддерживающим забастовку, ответили, что "с предателями – только так".

В то же время начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко, комментируя возможную забастовку, написал на своей странице в в Facebook, что «такие факты, как «битьё стёкол», «резания колёс» и т.д. будут жестко пресекаться в рамках закона».

«ВНИМАНИЮ участников «забастовок»!!!Хотел бы предостеречь горячие головы от возвращения в 90е. В Николаеве и Николаевской области это больше не пройдёт. Такие факты как «битьё стёкол», «резания колёс» и т.д. будут ЖЁСТКО пресекаться в рамках закона!» - написал Максименко.

По его словам, «митинг - это право каждого человека, срыв перевозок - нарушения договоров, а соответственно разрыв договоров - это право организатора».

«Также, хотел бы напомнить, что 80% перевозчиков города имеют маршруты в области, соответственно, оставляю за собой право реагировать адекватно, в рамках закона на территории области по данным перевозчикам. И ещё: ультиматум - это язык силы. Переговоры так не ведутся», - добавил начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА.

«П.С. не знаю, как кому из чиновников, но лично мне легче извиниться перед жителями области, города и понести ответственность перед общественностью и Главой администрации за транспортный коллапс на пару дней, чем придумывать оправдания, почему я или мои подчиненные пошли на ультиматум и согласовали поднятие тарифов без предварительных просчётов и переговоров», - резюмировал он.

Напомним, ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. В ходе заседания исполкома 26 января вопрос о повышении тарифа на проезд не рассматривался, а и.о. городского головы Татьяна Казакова предложила собрать круглый стол для обсуждения вопроса.

Также заместитель городского головы Николаева по вопросам транспорта Александр Садыков сообщил, что на сегодняшний день вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси находится на изучении отдела цен и ценовой политики горсовета