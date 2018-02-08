На Николаевщине сотрудник колонии получил условный срок за соглашение купить наркотики для осужденного

На Николаевщине суд приговорил к трем годам условно сотрудника Арбузинской исправительной колонии, который согласился на условия заключенного и купил для него наркотики.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Арбузинского районного суда Николаевской области.

В приговоре сказано, что 24 июня 2017 года к младшему инспектору отдела надзора и безопасности во время несения службы подошел осужденный и предложил пронести для него наркотики. За доставку опия ацетилированного и метамфетамина заключенный пообещал вознаграждение в 250 гривен.

При этом осужденный сообщил сотруднику колонии, что наркотики ему передадут утром 28 на остановке общественного транспорта в Южноукраинске.

В обусловленное время инспектор отдела надзора колонии приобрел наркотики в неустановленной личности и в этот же день направился с ними на работу. Там уже коллеги из оперативного отдела выявили запрещенное вещество в ходе осмотра вещей инспектора.

На судебном заседании обвиняемый раскаялся в совершенном и подтвердил выявленные следствием обстоятельства.

В итоге суд признал обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

Одновременно суд освободил обвиняемого от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы и установил ему испытательный срок три года. Также на него возложили обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы, учебы.

Суд отметил положительные характеристики обвиняемого за время службы, в том числе и в зоне АТО, а также наличие малолетнего ребенка и крепкие социальные связи.

Напомним, что аналогичный образом на попытке пронести и продать наркотики попался сотрудник Снигиревской исправительной колонии - суд его наказал тремя годами условно и изъял половину имущества.