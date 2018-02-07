Министерство спорта заявило, что не может помочь чемпионке из Сумской области, живущей в аварийном доме

В Министерстве молодёжи и спорта Украины заявили, что не имеют собственного жилого фонда, чтобы помочь украинской биатлонистке Анне Кривонос, которая живет в старом аварийном доме с прогнившими стенами и крышей.

Об этом сообщает Апостроф.

Напомним, ранее сообщалось, что в Глухово в Сумской области украинская биатлонистка Анна Кривонос, которая выигрывала индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира, живет с мамой в старом аварийном доме с прогнившими стенами и крышей.

Так, в официальном ответе на запрос министерство указывает, что у них нет собственного жилого фонда, однако они направили письма с просьбой разобраться в этой ситуации мэру Глухова Мишелю Терещенко и председателю Сумской обладминистрации Николаю Клочко. Также министр Игорь Жданов обсудил с ними по телефону эту ситуацию.

«Есть предварительная договоренность, что с новым жильем спортсменке поможет Федерация биатлона, Сумская ОГА и Сумской областной совет», - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Глухова Терещенко заявил, что не имеет полномочий для решения указанной проблемы, так как она может быть решена только на государственном или областном уровне. Также он отметил, что спортсменка прописана в комнате общежития и не проживает в этом доме.

Он подчеркнул, что мэрия делает все, что в её силах, чтобы помочь с решением данной проблемы.