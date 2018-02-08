На Николаевщине в ссоре из-за собаки мужчина застрелил соседа – суд его амнистировал

На Николаевщине суд амнистировал жителя села Сергеевка Братского района, который случайно застрелил из охотничьего ружья соседа во время ссоры из-за собаки.

Об этом говорится в приговоре Арбузинского районного суда Николаевской области.

После полуночи 19 декабря 2016 года обвиняемый приехал домой с командировки и увидел у себя во дворе собаку. Он пошел за ружьем, чтобы расправится с животным, но собака уже убежала к соседу.

Мужчина позвонил соседу и предложил что-то решить с животным, но тот вышел со своего двора и в ответ заявил, что скорее застрелит его, чем позволит застрелить собаку. При этом, по словам обвиняемого, его сосед схватил ружье руками и начал тянуть ее на себя. Обвиняемый утверждает, что также пытался удержать оружие и тянул на себя. В этот момент раздался выстрел.

Владелец оружия уверяет, что уточнил у оппонента о последствиях выстрела, но тот его послал домой, а сам хромой походкой ушел к себе домой. Через время обвиняемый увидел прибывшую на место происшествия скорую медицинскую помощь и полицию. Обвиняемый утверждал, что в целом хорошо ладил со своим соседом.

Согласно показаниям медиков, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии и с большой кровопотерей. Когда его разместили в операционной и ввели наркоз у раненного возникли проблемы с низким давлением. Травматолог райбольницы позвонил коллегам в Николаев и те порекомендовали ампутировать тазовый сустав, но операцию не стали проводить из-за упавшего давления. Вливания крови ситуацию не улучшали.

В выводах судмедэксперта указано, что потерпевший погиб от кровопотери, но мог выжить при временной медицинской помощи и ампутации конечности. Важные органы были не повреждены. При этом экспертиза не определяла, возможно, ли было проводить эту операцию на тот момент.

Действия обвиняемого были квалифицированные по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины («Убийство по неосторожности»).

В итоге суд назначил обвиняемому основное наказание в виде четырех лет лишения свободы и одновременно освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

При этом суд из-за наличия двух несовершеннолетних детей применил также к обвиняемому закон об амнистии и полностью освободил от какого-либо наказания.

Напомним, на Днепропетровщине мальчик нашел на улице пистолет и случайно застрелил свою двухлетнюю сестру.