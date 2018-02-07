В 2017 году в других странах задержали семерых преступников из Николаевщины - двоих уже экстрадировали в Украину

В 2017 году на территории других государств установили местонахождение семи человек, совершивших уголовные преступления в Николаевской области. Прокуратура направила документы об экстрадиции преступников и Украине уже выдали двоих из них.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Так, в следствие сотрудничества с Департаментом международного полицейского сотрудничества ГУНП в Николаевской области, скоординированным действиям с другими правоохранительными органами региона, на территории других государств установили местонахождение 7 человек, совершивших уголовные преступления в Николаевской области и скрывались во избежание наказания.

После чего прокуратура области направила соответствующие документы об экстрадиции таких лиц в Украину, в связи с чем компетентные органы иностранных государств уже выдали двоих. Отмечается, что в отношении одного из них досудебное расследование в уголовном производстве уже закончено и обвинительный акт направлен в суд, а в отношении другого продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что николаевского судью Рудяка, подозреваемого в убийстве его мачехи, задержали в Крыму и отпустили.