В России мужчина убил одним ударом работника автомойки из-за того, что тот не спешил мыть его автомобиль

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7718 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4630)   

В Московской области мужчина избил до смерти работника автомойки.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, 24-летний мужчина на территории автомойки в ходе словесной перепалки избил её работника. Пострадавший 39-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Следователи, просмотрев записи с камер видеонаблюдения установили личность нападавшего и задержали его. Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В то же время, по информации СМИ, сора работника автомойки с клиентом произошла из-за того, что потерпевший не торопился мыть его BMW. Отмечается, что сотрудники мойки в момент появления автомобилиста и его друга спали.

Напомним, что ранее в Одессе мужчина избил до смерти бездомного, попросившего купить ему алкоголь.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность