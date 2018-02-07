Полиция Южноукраинска разыскивает угнанный со двора многоэтажного жилого дома автомобиль

Полицейские разыскивают автомобиль, угнанный ночью в пятницу, 2 февраля, со двора многоэтажного дома расположенного по ул. Набережная Энергетиков города Южноукраинск.

Об этом сообщает Первомайский отдел ГУ НП в Николаевской области.

Так, в Южноукраинское отделение полиции обратился 50-летний местный житель, который сообщил, что со двора многоэтажного дома похищен его автомобиль «Toyota Raw-4» черного цвета, с номерным знаком СА9718ВН. Кроме того, с правой стороны на передних пассажирских дверях автомобиля есть повреждение.

Следователями Южноукраинского отделения полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.3 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного транспортного средства и причастных к преступлению лиц.

«Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления, или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Южноукраинское отделение полиции Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Южноукраинск, ул.Спортивная, 3, или по телефонам (05136) 2-54-00, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором «Land Cruiser» сбил насмерть женщину.