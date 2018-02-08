В Первомайске нетрезвый мужчина в ожидании своего автобуса украл поднос с выпечкой

В Первомайске, на территории городского автовокзала на улице Винграновского нетрезвый мужчина ограбил продавщицу киоска.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

С заявлением об ограблении в Первомайский отдел полиции обратилась 52-летняя местная жительница, продавец продуктового киоска.

По ее словам, в вечернее время к киоску подошел неизвестный мужчина, который неожиданно схватил с подоконника поднос с выпечкой и скрылся. Женщина самостоятельно пыталась догнать злоумышленника, однако ее попытки оказались тщетными.

Злоумышленником оказался 25-летний житель соседнего города. Как выяснилось, нетрезвый мужчина ограбил потерпевшую в ожидании своего автобуса, однако причины поступка он назвать не смог.

Следователями Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 ст.186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет.

По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

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