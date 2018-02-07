В России задержали бизнес-партнера нардепа-олигарха Таруты

В России задержан один из учредителей «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан.
Эту информацию подтвердил «Украинской правде» бизнесмен Сегрей Тарута.
- По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ, - сообщил Тарута.
По словам Таруты, Мкртчан не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
- Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий, - сообщил Тарута.
В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.
- А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах, - добавил Тарута.
Напомним, в оккупированном Донецке горел офис российской компании «Индустриальный союз Донбасса».