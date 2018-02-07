Николаевский нардеп обратился в Минобороны, чтобы решилась проблема с Домом офицеров флота

Николаевский нардеп Александр Жолобецкий поднял в Министерстве обороны вопрос о собственности земли под Домом офицеров флота в Николаеве, который тормозит реконструкцию этого памятника архитектуры.

Об этом Жолобецкий написал на своей странице в «Facebook».

Нардеп обсудил с заместителем министра обороны Украины Олегом Шевчуком вопрос передачи участка земли, на котором расположен бывший Дом офицеров флота (теперь Николаевский городской Дворец культуры), от Минобороны в собственность города.

Проблема в том, что согласно законодательству, реставрацию начать невозможно из-за этого нерешенного вопроса. Этот участок решением городского совета ещё в октябре 1993 года был передан Министерству обороны Украины. Более 20 лет Николаевский горсовет неоднократно пытался решить с Министерством обороны вопрос передачи земельного участка назад в собственность города, но эти попытки не были успешными. Из-за неразрешённого вопроса с собственностью земельного участка проект реставрации памятника архитектуры, который был разработан, не получил положительный экспертный отчёт от ГП «Укргосстройэкспертиза». Александр Жолобецкий

«Дом офицеров флота был построен в 1824 году и сейчас является единственным памятником архитектуры национального значения в Николаеве. Здание охраняется государством. Прекрасное, красивое, историческое здание требует немедленной реставрации. Его крайне неудовлетворительное состояние не даёт возможности полноценно работать коллективу Дворца».

«Итог сегодняшней моей встречи с замминистра обороны Олегом Шевчуком всё-таки вселяет в меня уверенность в том, что неразрешимая в течение двух десятков лет проблема с земельным участком будет разрешена, и мы ещё успеем сохранить для нашего города и всей Украины прекрасное историческое здание».