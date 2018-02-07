«Хорошие психологи, прекрасно разбираются в людях», - в МВД рассказали о «ворах в законе» «работающих» в Украине

По данным Национальной полиции, в Украине сейчас около 15 «воров в законе», семеро из них – украинцы.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал Realist.

«На данный момент есть семь воров, которые приехали к нам, наших доморощенных тоже семеро. Я могу назвать прозвища последних: «Антимос», «Лера Сумской», «Неделя», «Вася Ушатый», «Армен Хохол», «Умка», «Полтава», «Хмело», - рассказал Аброськин.

В полиции отмечают, что двое из них фактически приобрели себя эти «звания». Это «Неделя», который большую часть времени проводит в Киеве, и «Умка» — практически живет в Днепре. Они никогда не попадали в места лишения свободы за кражи из магазинов, квартир, банков.

«Оба привлекались за подделку документов — вот их воровской уровень. И два этих человека пытаются влиять на все направления нашей жизни», - добавляет Аброськин.

На вопрос о том, какое впечатление производят «воры в законе» во время общения, Вячеслав Аброськин рассказал:

«Они хорошие психологи, прекрасно разбираются в людях. Одна из их функций — выступать третейскими судьями, соответственно они взвешены, хладнокровны, умны. С ними можно говорить на любые темы».

Напомним, в Житомире СБУ задержала криминального авторитета, вернувшегося из РФ для перераспределения сфер влияния.