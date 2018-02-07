«Теперь он спит с автоматом»: - раскрыв себя, экс-боец Донбасса сорвал шесть дел НАБУ

Украина имеет в запасе еще полтора года для проведения серьезной борьбы с коррупцией, иначе народ «начнет рвать власть».

Такое мнение на заседании Совета общественного контроля НАБУ высказал бизнесмен Евгений Шевченко, работавший внештатным сотрудником НАБУ.

«По мнению Шевченко, у нас ещё есть год-полтора. Если ситуация качественно не изменится, обозлённый народ просто начнёт рвать власть. Запрос в обществе на справедливость действительно колоссальный. А вот готовых работать под прикрытием, констатировал Евгений, все меньше. По той самой причине — люди не верят, что виновные понесут наказание», — написал на своей странице в Facebook член Совета общественного контроля при НАБУ, журналист Роман Бочкала.

Как рассказал Бочкала, Евгений Шевченко на общественных началах стал вскрывать знакомых и даже друзей из числа коррупционеров.

«Его трофеи — Альперин, Бабенко, Дубневичи. В суде будут рассекречены материалы НСРД и мы узнаем много интересного о них и других товарищах», — отметил он.

Вместе с тем, раскрытие Шевченко сорвало шесть эпизодов.

«Теперь Женя ходит с охраной и спит с автоматом. Не потому что боится. Просто сказали так надо и на то есть основания. Он бросил вызов воротилам, которых никто никогда не решался трогать. И получил подачу в ответ. Он не теряет веры. Но потерял некоторых друзей и 2-3 млн дол. Многие деловые партнеры просто отвернулись. Мол как же тебе теперь доверять. Но если бы таких как Шевченко было больше, то и результаты борьбы с коррупцией были бы другими», — считает Бочкала.

Отметим, в НАБУ проводят служебную проверку в отношении своего внештатного сотрудника Евгения Шевченко, который дал большое интервью одному из интернет-изданий.