В феврале 2014 года начальник Генштаба склонял военных к измене, - свидетель

Начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность и начал сотрудничать с Россией.

Об этом заявил бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича.

Тенюх заявляет, что армия была приведена в полную боевую готовность его приказом только 27 февраля, когда он вступил в должность министра обороны. Тогда же он узнал, что утром 20 февраля ВМС в Крыму были приведены в полную боевую готовность, а уже вечером Ильин (на тот момент начальник Генштаба) отменил этот приказ.

Тенюх также заявил, что ему известны факты, что Ильин склонял украинских военных к госизмене.

«Ильин тогда трижды склонял к измене начальника Академии Военно-морских сил Гончаренко, чтобы он перешел на сторону России. Это официально. После десятых чисел. Я отвечаю за свои слова», - сказал свидетель.

В целом же, по словам Тенюха процесс "сдачи Крыма" России начался с 2010 года с приходом Виктора Януковича к власти, когда началась кадровая зачистка, сокращение численности флота, расформирование военных комисаритив, укомплектация ВМС контрактниками-жителями Крыма.

Также Тенюх отмечает, что в 2010 году его освободили от должности командующего ВМС безосновательно и без всяких объяснений.

«Мне министр обороны Ежель по телефону единственное, что сказал Ты не будешь командующим. А по данным моих источников им тогда пришло указание из Кремля «Убрать етого бандеровца», - сказал Тенюх.

Напомним, экс-глава Минобороны Тенюх рассказал следствию, что инициаторами сдачи Крыма без боя были Пашинский и Полторак