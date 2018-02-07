В Турции 64 человека посадили пожизненно за попытку переворота

Уголовный суд Анкары приговорил 64 человека к пожизненному заключению за участие в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Всего 7 февраля перед судом предстали 164 человека, подозреваемые в соучастии в инцидентах, которые произошли на территории Турецкой военной академии в течение попытки переворота.

60 человек получили обычные пожизненные приговоры, еще четверо - усиленные пожизненные приговоры за попытку "силового свержения конституционного строя".

Кроме того, суд вынес оправдательные приговоры в отношении 100 человек.

В настоящее время более 50 тыс. человек находятся в тюрьмах в ожидании суда по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, еще 150 тыс. человек были уволены или отстранены от работы в военном, общественном и частном секторах.

Как известно, во время попытки военного переворота в Турции погибли 250 человек. Более двух тысяч человек получили ранения. После неудачной попытки свержения действующей власти в Турции начались массовые аресты как участников мятежа, так и предположительно связанных с ними людей. Кроме того, после этого в стране начались масштабные увольнения в разных сферах – должностей лишились около трех тысяч судей, около 27 тысяч работников сферы образования – учителей, профессоров и ректоров университетов, а также журналисты, полицейские и госслужащие.