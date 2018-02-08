Житель Первомайского района помешал угонщику, который пытался «укатить» автомобиль

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В Первомайском районе местный житель помешал угонщику похитить автомобиль.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В полицию обратилась 42-летняя жительница района, которая сообщила, что в ночь на 4 февраля с территории ее домовладения в селе Лысая Гора пытались угнать легковой автомобиль «ВАЗ-21063».

«Свидетелем угона стал сосед женщины, который видел, как неизвестный катил с ее двора автомобиль. Мужчина, не раздумывая, бросился догонять злоумышленника, а похититель бросил автомобиль и убежал», - сообщили в полиции.

Вскоре оперативники подозреваемого – 19-летнего жителя этого же села. По словам задержанного, он пытался угнать автомобиль, чтобы покататься, но на его пути встал сосед женщины. Следователи по данному факту начали уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством») и проводится расследование. 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Южноукраинска разыскивает угнанный со двора многоэтажного жилого дома автомобиль.

Вадим Богданов

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