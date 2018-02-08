В Южноукраинске дебошир ранил ножом директора бара и избил женщину

В Южноукраинске в местном баре, 32-летний мужчина ранил ножом директора развлекательного заведения и избил клиентку.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Так, мужчина отдыхал в баре, употребляя спиртные напитки. Однако, в какой-то момент он начал вести себя агрессивно: цепляться к обслуживающему персоналу и оскорблять посетителей, а дальше начал драку с одним из клиентов.

В конфликт вмешался 37-летний директор бара, но получил от злоумышленника удар ножом в живот. Также от дебошира пострадала и 33-летняя женщина, которая также находилась в заведении. Сначала хулиган прижал к ее шее нож, а потом ударил кулаком в лицо.

Пострадавшие обратились за помощью в медицинское учреждение и в полицию. По заключению экспертов, у мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота, а у женщины - гематому височной области.

Полицейские задержали злоумышленника, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных и имущественных преступлений.

По указанным фактам проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По согласованию с прокуратурой задержанному сообщено о подозрении, в суде будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вечером 3 января мужчина в ходе конфликта в баре по улице Генерала Карпенко применил травматическое оружие.