Суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА – защита заявила отвод судье

Алексей Мирошниченко В четверг, 8 февраля, Первомайский горрайонный суд Николаевской области не смог избрать меру пресечения главе Кривоозерской РГА Алексею Мирошниченко и двум его подчиненным, которые подозреваются в получении взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, во вторник, 6 февраля, сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции провели обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения.

В ходе судебных заседаний по избранию задержанным меры пресечения адвоката заявили отвод следственному судье. В итоге заседание, на котором будут рассмотрены ходатайства стороны защиты об отводе следственному судье, назначены на пятницу, 9 февраля.

Подозреваемых снова конвоировали в Вознесенский и Врадиевский ИВС.