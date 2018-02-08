Суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА – защита заявила отвод судье

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2889 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1733)   

Алексей Мирошниченко
В четверг, 8 февраля, Первомайский горрайонный суд Николаевской области не смог избрать меру пресечения главе Кривоозерской РГА Алексею Мирошниченко и двум его подчиненным, которые подозреваются в получении взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, во вторник, 6 февраля, сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции провели обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения.

В ходе судебных заседаний по избранию задержанным меры пресечения адвоката заявили отвод следственному судье. В итоге заседание, на котором будут рассмотрены ходатайства стороны защиты об отводе следственному судье, назначены на пятницу, 9 февраля.

Подозреваемых снова конвоировали в Вознесенский и Врадиевский ИВС.

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность