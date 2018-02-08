«Буду носить ее открыто»: СБУ завела дело на священника УПЦ МП из-за георгиевской ленты

Служба безопасности Украины завела административное дело против священника УПЦ МП, доктора богословия иеромонаха Иоанна (Курмоярова) за пост в соцсети с изображением георгиевской ленты.

Об этом сообщил сам священник на своей странице в Facebook.

«Был по повестке в милиции (фото прилагается), куда пришли материалы из СБУ. В отношении меня открыто административное дело… Поводом стало размещение мною, тут в фб, 9 мая прошлого года, поздравительной открытки с изображением георгиевской ленточки. Я дал в милиции свои пояснения, но будет еще суд“, — написал священник УПЦ МП.

При этом представитель Московского патриархата заявил, что все-равно продолжит распространять изображения с георгиевской лентой.

«Однако вот, что я пока подумал: во-первых, мне грозит штраф, и пока его нет я спокойно могу размещать изображения георгиевской ленточки где угодно? Во-вторых, когда заплачу штраф, буду носить георгиевскую ленточку открыто, т.к. считаю, что заплатил за такую возможность. Ну и в-третьих, когда эта идиотская власть уйдет со сцены, буду добиваться материальной и моральной компенсации и извинений от СБУ», – написал он.

Также священник УПЦ МП открыто призвал пользователей соцсетей нарушать этот запрет.

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