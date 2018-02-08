Николаевские патрульные задержали угнанный «Range Rover», когда его водитель решил прокатиться задним ходом

В Николаеве 7 февраля патрульные задержали автомобиль «Range Rover», который находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Во время патрулирования Центрального района экипаж заметил автомобиль «Range Rover», который двигался задним ходом по улице Спасская (дорога с односторонним движением) и создавал опасность другим участникам дорожного движения.

«После остановки, во время проверки авто по имеющимся базам оказалось, что автомобиль находится в активном розыске, в угоне. При проверке в багажнике были обнаружены государственные номерные знаки, не принадлежащие данному автомобилю. Полицейские заблокировали автомобиль и вызвали следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции для дальнейшего выяснения дела», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Первомайского района помешал угонщику, который пытался «укатить» автомобиль.