На теле выброшенного в Николаеве в мусорный контейнер младенца судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану

При предварительном осмотре тела младенца, которого жительница Николаева родила, убила и выбросила в контейнер для бытового мусора, судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти.

В главном управлении Национальной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что окончательным результатом судебно-медицинской экспертизы они не располагают. И что для получения какой-либо информации по этому поводу необходимо направить им письменный запрос.

Сообщалось, что по данному факту начали уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.