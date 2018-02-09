На теле выброшенного в Николаеве в мусорный контейнер младенца судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану

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При предварительном осмотре тела младенца, которого жительница Николаева родила, убила и выбросила в контейнер для бытового мусора, судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области. 

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли  в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти.

В главном управлении Национальной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что окончательным результатом судебно-медицинской экспертизы они не располагают. И что для получения какой-либо информации по этому поводу необходимо направить им письменный запрос. 

Сообщалось, что по данному факту начали уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Людмила Жерновская

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