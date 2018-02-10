В Николаеве департамент ЖКХ написал НАБУ, чтобы защитить обвиненного в халатности сотрудника – провели повторную экспертизу

В деле о подозрении в халатности при приеме работ у ООО «Строительная компания «Дорлилер» провели новую экспертизу асфальтного покрытия дорожной развязки кольцевого типа по проспекту Мира перекрестка с улицей Космонавтов.

Об этом сообщают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в четверг, 30 ноября, главному специалисту отдела по контролю за объектами коммунального хозяйства управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при департаменте Геннадию Муханову сообщили о подозрении в халатности при приеме работ у ООО «Строительная компания «Дорлилер».

Так, обвинением проводились экспертизы экспериментальных образцов дорожного асфальтового покрытия, которое устраивало ООО «Строительная компания «Дорлидер», в том числе и дорожной развязки кольцевого типа по проспекту Мира перекрестка с улицей Космонавтов.

«Если не вдаваться в подробности процессуальных нарушений, с которыми был получен эти образцы, основанием для объявления подозрения стал вывод комплексной строительно-технической и экономической экспертизы № 6062017/1 от 06.06.2017, который проводился, в том числе, по объекту: «Дорога на развязке кольцевой типа по пр. Мира перекресток ул. Космонавтов». Полиция не желала принять во внимание объяснения Геннадия Муханова, о том, что при «вырубке»был взят только верхний слой асфальта, хотя в документах было указано, что во время ремонта кольца на пересечении пр.Мира и ул.Космонавтов было заключено 2 слоя асфальта (5 см с крупнозернистой фракции и 4 см асфальта с мелкозернистой фракцией)», - говорится в сообщении.

Тогда департамент ЖКХ обратился с письмом, в котором изложил все претензии к работе полиции, в НАБУ, так как Заводской отдел полиции не назначил повторное отобрание образцов и исследований.

«8 февраля с 10:00 с участием представителей обвинения - Заводского отдела полиции МУ Национальной полиции в Николаевской области, Прокуратуры в Николаевской области, департамента ЖКХ Николаевского городского совета, КП «ЭЛУ автодорог», ООО СК «Дорлидер» с помощью оборудования и специалистов Службы автомобильных дорог в Николаевской области были отобраны образцы из 4 участков кольца. Согласно проекту капитального ремонта общая толщина асфальтового слоя должна быть 9 см. Толщина образца на 1 участке была 14 см, 2-й -11см, 3-й - 10,5 см, 4-й -9,5 см. (Фото, видео). Результаты измерения следователя и прокурора очень огорчили», - отмечается в сообщении.

Также в департаменте отметили, что несмотря на то, что с момента укладки асфальта прошло уже полтора года, значительных повреждений на нем нет. В то время как «вырубка» может повлечь за собой начало разрушения.

Ранее сообщалось, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько уверяет, что 5,1 сантиметров – это толщина только верхнего слоя асфальта, уложенного при капитальном ремонте дорожной развязки кольцевого типа по проспекту Мира. А «Дорлидер» неоднократно обвиняли в некачественной укладке асфальта.

Например, летом 2016 года «Дорлидер» уличали в укладке асфальта в лужи как раз на этом участке – в районе кольца на площади Победы. Тогда мэр Николаева Сенкевич заявлял, что это временные дорожки, которые потом снимут. И делали их по указанию службы безопасности Президента. Причем, все работы будут производится не за счет городского бюджета, а за средства подрядчика.

Позже активист Евгений Воловой заявил, что только одну из «временных дорожек» сняли, ту, что была уложена в дождь. 19 июня он сообщил об окончании работ на кольце. Хотя, по информации прокуратуры, договор на ремонт кольца с «Дорлидером» был заключен лишь 24 октября 2016-го года.