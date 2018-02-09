В Вознесенске полицейские разыскивают свидетелей аварии, в которой пострадал мужчина

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 8 февраля, в городе Вознесенск, в результате которого с телесными повреждениями был госпитализирован мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 20:20 у дома №54 по ул. Одесской в ​​Вознесенске под колеса неустановленного автомобиля попал житель Вознесенского района. Мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

По данному факту следственными Вознесенского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и проводится расследование.

«Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, поэтому обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями указанного ДТП или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Вознесенский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24, или по телефонам (05134) 4-54-44, 102», – обращаются к жителям области сотрудники полиции.

Напомним, что в Николаеве патрульная полиция разыскивает свидетелей двух ДТП, участники которых скрылись с места аварий.