Пойманный на взятке глава Кривоозерской РГА избежал ареста – его госпитализировали из зала суда

Алексей Мирошниченко Первомайский горрайонный суд 9 февраля не смог избрать меру пресечения главе Кривоозерской РГА Алексею Мирошниченко.

На судебном заседании Мирошниченко заявил, что ему плохо и в суд вызвали скорую. В итоге чиновника госпитализировали с повышенным давлением – его доставили в Первомайскую центральную районную больницу.

Прокуратура просила у суда арестовать Мирошниченко на два месяца с залогом в 96 тысяч гривен. В итоге избрание меры пресечения отложили до понедельника, 12 февраля. Отметим, что вечером 9 февраля истекает срок в 72 часа, за который Мирошниченко должны были избрать меру пресечения.

Отметим, что на избрании меры пресечения присутствовал народный депутат от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк с «группой поддержки» Мирошниченко.

Остальных двух подозреваемых в этом деле отпустили под домашний арест. Начальница управления образования Кривоозерской РГА Валентина Голинская на заседании заявила, что найденные у нее при задержании 5 тысяч гривен – это якобы возвращенный ей долг. Адвокат чиновницы, бывшая глава Первомайского горрайонного суда Светлана Сотская ходатайствовала о домашнем аресте, предоставила хорошие характеристики Голинской с места работы. В итоге суд согласился с доводами адвоката и Голинскую отправили под домашний арест.

Для третьего подозреваемого, заведующего сектором хозяйственного обеспечения Кривоозерской РГА Игоря Ефимова прокуратура просила арест на два месяца с залогом в 86 тысяч гривен. Но суд и ему избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 6 февраля полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.

А 8 февраля суд не смог избрать меру пресечения главе и чиновникам Кривоозерской РГА, ведь защита заявила отвод судье.