На Одесчине СБУ задержала помощника судьи, который за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили во взяточничестве помощника судьи одного из районов Одесской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Чиновник организовал механизм систематического вымогательства и получения взяток от местных жителей. За "вознаграждение" он искусственно затягивал принятие решений по административным правонарушениям до истечения срока давности.

Сотрудники спецслужбы задержали помощника судьи на рабочем месте во время получения 19 тыс. гривен взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Проверяется также возможная причастность к "сделке" одного из судей района.

Напомним, в Николаеве суд выпустил из СИЗО одесского судью Бурана, стрелявшего в НАБУ при задержании за взятку.