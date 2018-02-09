«Действовали в рамках закона», - в СБУ прокомментировали «сломанную челюсть» задержанного экс-нардепа Шепелева

В СБУ прокомментировали информацию об избиении задержанного правоохранителями экс-депутата Александра Шепелева, указав, что сотрудники спецслужбы действовали исключительно в рамках законодательства.

Такое заявление в комментарии журналисту сделала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает «ЛІГА.net».

- Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают, - указала Гитлянская.

При этом, отвечая на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники СБУ в задержании Шепелева, представитель спецслужбы заявила:

- У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…

Ранее сообщалось, что задержанный экс-нардеп Александр Шепелев заявил в Печерском райсуде, где ему избирают меру пресечения, что ему сломали челюсть и похитили сотрудники военной прокуратуры. По его словам, фактическое похищение произошло раньше, чем задержание.

Отметим, что у задержанного экс-нардепа Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР».

Напомним, в России выпустили из СИЗО беглого экс-нардепа, которого в Украине подозревают в хищении полумиллиарда гривен.

Как известно, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батьківщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Шепелев обвиняется в хищении средств «Родовид Банка» на сумму более 220 миллионов, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 миллиона гривен в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО. В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.