В луцком политехе накрыли цех для майнинга криптовалют

Сотрудника Луцкого национального технического университета подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Так, в четверг, 8 февраля, в ходе расследования криминального правонарушения, сотрудники прокуратуры провели обыск в здании университета и изъяли оборудование для майнинга.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты компьютерная техника, флэш-носители и другое оборудование, которое, вероятно, использовалось для майнинга криптовалюты и было установлено в одном из помещений учебного заведения», – уточнили в прокуратуре.

По месту проживания сотрудника ВУЗа также провели обыск и изъяли оборудование для майнинга криптовалют. Продолжается досудебное расследование.

Позже в пресс-службе Национальной полиции уточнили, что подозреваемый также с помощью вредных программ воровал персональные данные, а затем продавал их за криптовалюту.

Напомним, ранее военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в Украине разоблачили механизм финансирования террористов «ЛДНР» с помощью криптовалют.