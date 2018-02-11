Наказание по «делам Майдана» отбывает всего один человек, - ГПУ

Наказание по так называемым «делам Майдана» отбывает всего один человек.

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет «Радио Свобода».

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения у нас есть 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 сообщено о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», — заявил Горбатюк.

По его мнению, это не тот результат, которого ожидает общество, но проводимая «большая работа» для доказательства преступлений еще не закончена.

«Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, или завершается расследование, или направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается», — говорит он.

Во время Евромайдана в центре Киева пострадали 2,5 тысячи человек. В период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли 104 человека. Большинство погибли 20 февраля от пуль снайперов, попавших в голову, сердце и шею. Их назвали «Небесной сотней».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.