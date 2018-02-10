В Швейцарии неизвестные взяли дочь инкассатора в заложники, после чего украли более €20 миллионов

В Швейцарии к северу от Лозанны банда грабителей напала на инкассаторскую машину. В результате нападения бандитам удалось украсть более 20 миллионов евро.

Об этом сообщает швейцарское издание The Local, передает «Левый берег».

Неизвестные в масках напали на бронированный автомобиль, заставив водителя остановиться на парковке. Грабители забрали из машины деньги и скрылись в неизвестном направлении на внедорожнике «Porsche» черного цвета.

Злоумышленникам удалось легко осуществить налет, поскольку параллельно они держали в заложниках дочь одного из охранников. В дом к 22-летней женщине проникли неизвестные под видом сантехников. После этого они связались с ее отцом, который работает инкассатором, и требовали не сопротивляться при нападении.

После ограбления женщину высадили на одном из шоссе. На допросе она не смогла описать полицейским, что случилось, поскольку находилась в состоянии шока.

По факту нападения швейцарская полиция возбудила уголовное дело. Поиском машины грабителей занимаются 12 патрульных автомобилей.

Напомним, что три офицера одесской полиции провернули аферу, ограбив автомобиль инкассаторов на 120 тысяч долларов.