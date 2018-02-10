Под Киевом полиция нашла крупный арсенал самодельного оружия и взрывчатки

У 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района полицейские обнаружили арсенал самодельного оружия и взрывчатки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

«При осмотре хозяйственного помещения полицейские обнаружили 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок «коктейля Молотова», 4 самопала, карабин и 42 патрона», — сказано в сообщении.

Кроме этого, правоохранители нашли у мужчины килограмм высушенной конопли.

По словам мужчины — такой арсенал он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны.

По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия возбуждены уголовные производства. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства данного преступления.

Напомним, в Киеве «Москвич» с арсеналом оружия в салоне выехал на «встречку» и врезался в «ЗиЛ».