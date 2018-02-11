На Днепропетровщине СБУ задержала гражданина Азербайджана, разыскиваемого Интерполом

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Каменском Днепропетровской гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что своей стране человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 178.3.2 («Мошенничество с нанесением значительного и особенно крупного ущерба») Уголовного кодекса Республики Азербайджан.

Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам нашего государства, в частности, в экономической и этно-конфессиональных сферах. На данный момент иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.

Напомним, что в 2017 году в других странах задержали семерых преступников из Николаевщины - двоих уже экстрадировали в Украину.