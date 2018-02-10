В Кривом Роге банда похитила молодого парня и требовала за него выкуп, а через время убила

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В Кривом Роге 9 февраля полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

По его словам, в январе злоумышленники похитили 20-летнего парня, требуя у матери 100 тысяч гривен выкупа, а через три недели его убили.

Для раскрытия преступления полицейские опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий.

Как выяснили правоохранители, организовал преступление и группу ранее судимый мужчина, который отбыл срок за мошенничество. Он выбрал себе двух подельников, заранее устроился на работу в службу маршрутного такси. В момент угона злоумышленник организовал себе алиби.

Напомним, в Киеве полиция задержала банду, которая похищала иностранцев и требовала за них выкуп.

Роман Свиридов

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