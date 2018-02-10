В Николаеве суд арестовал подозреваемых в краже с предприятия и стрельбе в полицейского

В субботу, 10 февраля, Центральный райсуд Николаева избирает меру пресечения подозреваемым в краже с предприятия и покушении на полицейского.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 февраля ночью в полицию поступило сообщение, что на одном из предприятий сработала сигнализация. Прибывшие полицейские установили, что в помещение проникли люди, украли кассовый аппарат и скрылись на «Mercedes» серого цвета в направлении Одессы.

Для задержания подозреваемых сотрудники уголовного розыска и патрульные имитировали у села Нечаяное оформление дорожно-транспортного происшествия, частично перекрыв проезжую часть. Когда «Mercedes» с тремя мужчинами в салоне подъехал к месту условного ДТП, один из пассажиров достал травматический пистолет и в ответ на требование выйти из авто начал стрелять по полицейским. Один из оперативников выстрелил в ответ, после чего злоумышленников задержали. Отмечается, что в ходе перестрелки никто не пострадал.

Хронология событий снизу вверх.

20:35 Суд отправил в СИЗО подозреваемого Кристиана Возияна до 8 апреля без права внесения залога.

19:21 В зал судебных заседаний завели подозреваемого Кристиана Возияна.

Прокурор зачитал ходатайство о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого. Прокурор отметил, что именно Возиян был с пистолетом "Форт-12" и стрелял в полицейского при задержании.

Сам подозреваемый не признает вину в краже и стрельбе в сотрудника полиции.

19:07 Суд арестовал подозреваемого Чернея.

18:06 Подозреваемый Николай Черней отказывается давать какие-либо показания суда.

17:43 Суд начал рассматривать ходатайство о избрании меры пресечения подозреваемого Николаю Чернею.

Отметим, что по словам прокурора, относительно Чернея в суд в Винницкой области передали обвинительный акт о совершении им еще одного преступления по статье 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража").

17:31 Суд арестовал Василия Нику до 8 апреля.

16:25 Ходатайство прокуратуры о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых рассматривает судья Светлана Гречаная.

Первым суд рассматривает ходатайство относительно водителя «Mercedes» - Василия Ники, ранее судимого жителя Одесской области.

Он отрицает свою вину и утверждает, что был в растерянности в момент задержания и ничего существенного не помнит.

У него с собой был только стартовый пистолет, но он его не применял. Также он уверяет, что не знал о наличии в машине огнестрельного оружия.

Судья после заслушивания доводов прокуратуры и адвокатов, изучения материалов ушла в совещательную комнату для принятия решения.