На Житомирщине полиция задержала педофила, который два года насиловал своего сына и сына сожительницы

В Житомирской области полицейские задержали педофила, который в течение двух лет насиловал своего сына и сына своей сожительницы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

«Задержали 9 февраля в одном из районов 30-летнего урода, который насиловал на протяжении двух лет своего сына, 2007 г.р., и сына сожительницы, 2004 г.р.», – написал он.

Извращенца задержали благодаря неравнодушию человека, который заподозрил его в половых преступлениях в отношении детей и обратился в полицию.

Также Печененко отметил, что сейчас дети находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 22 мая в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция, благодаря обращениям неравнодушных граждан, задержала подозреваемого в похищении школьника. Задержанный Виталий Врубель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения. До 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время находится на учете у врача-психиатра.

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. В полиции утверждали, что подозреваемый признался в похищении школьника. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства.