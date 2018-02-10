В Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке

В Киеве мужчина нанес смертельный удар ножом за замечание не лезть в маршрутное такси вне очереди.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Происшествие произошло в Днепровском районе столицы. Конфликт начался из-за того, что мужчине сделали замечание, чтобы тот не пытался сесть в автобус без очереди. После чего между мужчинами началась потасовка.

В ходе драки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего противника в сердце и скрылся с места происшествия.

Потерпевшему вызвали скорую помощь, однако он скончался на месте. На месте преступления работают полицейские, кинологи и криминалисты.

Напомним, что в Киеве в ресторане во время драки иностранцы зарезали военнослужащего.