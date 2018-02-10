В Черновицкой области СБУ задержала адвоката на взятке в $6 тысяч за смягчение наказания наркоторговцу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке адвоката Совета адвокатов Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками шесть тысяч долларов США, пообещав повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за непредставление апелляционной жалобы на решение суда.

Оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, что на Одесчине СБУ задержала помощника судьи, который за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности.