Суд а рецидивиста Богомяткова, который едва не убил николаевского спортсмена

В субботу вечером, 10 февраля, Центральный районный суд начал рассматривать ходатайство о взятии под стражу Юрия Богмяткова, подозреваемого в жестоком нападении на николаевского спортсмена.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Как известно, преступление случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.

Прокурор Андрей Иванов зачитал ходатайство с описанием происходящего в момент преступления. Прокуратура просила для Богомяткова содержание под стражей без возможности внесения залога.

Прокурор подчеркнул, что Юрий Богомятков ранее привлекался к уголовной ответственности, скрылся с места преступления и далее несколько месяцев скрывался от следствия.

Сам Юрий Богомятков не считает себя виновным и не согласен с позицией следствия.

Он уверяет, что его начал оскорблять сам потерпевший, а позже схватил нож и ранил его. В драке он якобы выхватил нож, а дальше действовал в состоянии аффекта.

Богомятков также утверждает, что не скрывался от полиции.

Напомним, что Богомятков уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался принимать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова.

Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.