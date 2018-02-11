В Николаеве вновь противостояние за рынок «Колос» – в полицию сообщили о рейдерском захвате

В воскресение, 11 февраля, в Николаеве на вещевом рынке «Колос» возобновилось противостояние за вещевой рынок «Колос», расположенный между проспектами Мира и Богоявленским.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Сообщение о рейдерском захвате рынка на спецлинию 102 поступило в 10:10. Звонивший сообщил, что около 15 человек якобы захватили торговые павильоны.

На данный момент рядом со зданием, в котором располагается администрация рынка, находятся около 15-20 человек преимущественно в черной униформе без опознавательных знаков. Они осуществляют контроль за входом в здание.

Также на месте присутствуют сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, которая опрашивает представителей конфликтующих сторон.

По словам замначальника ГУНП в Николаевской области Максима Ахрамеева, который также находится на месте событий, сотрудники управления патрульной полиции (группа тактико-оперативного реагирования) и спецрота полиции осуществляют охрану общественного порядка.

Как известно, расследует ситуацию, которая сложилась вокруг рынка, СБУ.

Напомним, что ранее уже сообщалось о попытке рейдерского захвата рынка «Колос». Тогда к спецоперации привлекли четыре экипажа и тактическую группу патрульной полиции. Всего было задержано 18 человек, которые являются жителями Киева и Кропивницкого. У задержанных нашли травматическое оружие.