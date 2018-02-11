Ночью во двор частного дома на Николаевщине неизвестный бросил гранату

В ночь с пятницы на субботу, 10 февраля, около 02:00 в пгт. Березнеговатое неизвестный бросил гранату РГД-5 во двор жилого дома, расположенного на улице Шевченко.

Об этом сообщает управление коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«34-летний заявитель рассказал правоохранителям, что, находясь в доме, услышал хлопок. В доме также находились его жена и ее мать. К счастью, никто из граждан не пострадал. Взрывом повреждено ограждение домовладения и стекло дома», – говорится в сообщении.

С места происшествия специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки предварительно от гранаты РГД-5, которые направлены на экспертное исследование. По данному факту следователи Березнеговатского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от трех до семи лет.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к совершению хулиганских действий. Просьба ко всем, кто владеет информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Березнеговатский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: пгт. Березнеговатое, улица 1-го мая, 89, телефон дежурной части (05168) 9-13-02 или 102», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве во двор забросили боевую гранату – осколки повредили «BMW».