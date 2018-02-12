В Николаеве полиция провела рейд по торговцам колбасными изделиями – составлен десяток админпротоколов

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В Николаеве по просьбе граждан сотрудники управления превентивной деятельности и патрульные полицейские провели рейды против стихийной торговли в Центральном, Заводском и Ингульском районах города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«В результате на владельцев торговых точек, которые реализовывали мясные изделия с нарушением норм законодательства, составлено около десятка административных протоколов», - говорится в сообщении.

Полицейские просят граждан и в дальнейшем сообщать о случаях нарушения правил торговли и благоустройства. 

Напомним, что ранее в Николаеве по улице 6-й Слободской вновь был проведен рейд по соблюдению правил благоустройства

Юлия Давиденко

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